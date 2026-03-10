Milan sai già cosa fare sul mercato Basta seguire gli esempi di Rabiot e Modric

Il Milan si prepara all'estate con alcuni punti fermi e molte incognite sul mercato. La dirigenza ha già in mente due modelli su cui basarsi, prendendo spunto da esempi recenti di calciatori come Rabiot e Modric, che rappresentano riferimenti per le strategie di rafforzamento della squadra. La fase decisionale si concentra su quale direzione seguire per rinforzare il roster in vista della prossima stagione.

Il Milan continua con la sua grande stagione: dopo il crollo di quella scorsa, Massimiliano Allegri ha completamente rivoluzionato la squadra sotto tutti i punti di vista. Basti vedere i punti e i gol subiti. La squadra di Allegri si trova seconda al momento con 60 punti, con 20 gol subiti e 44 segnati. Un cambio radicale rispetto alla coppia Fonseca-Conceicao: dopo 28 giornate il Milan era ottavo a quota 44 punti con 42 gol fatti e 32 subiti. Inutile negare i meriti evidenti della cura Allegri che ha ereditato una squadra senza equilibrio tattico e l'ha trasformata nella migliore difesa del campionato dati alla mano. Un cambio che la dirigenza del Milan non deve assolutamente sprecare con la prossima sessione di calciomercato che si prospetta cruciale per i rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

