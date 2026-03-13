Nel parcheggio del centro oncologico si sono formate voragini che mettono a rischio la sicurezza degli utenti. La situazione è stata segnalata dagli operatori e dai visitatori, evidenziando un problema di manutenzione che si trascina da tempo. La scorsa settimana, è stato annunciato un accordo quadro per intervenire sulla manutenzione, ma al momento non sono stati ancora adottati interventi concreti.

E proprio all’indomani dell annuncio di un accordo quadro che dovrebbe rendere la manutenzione della città e quindi il suo decoro più snella e volece, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò, ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale per chiedere chiarimenti e interventi urgenti di messa in sicurezza dell’area di parcheggio antistante il Centro Oncologico Modenese al Policlinico. "Da tempo cittadini, pazienti e operatori sanitari segnalano le criticità dell’area di parcheggio davanti al Centro Oncologico. Si tratta di uno spazio molto frequentato che dovrebbe garantire sicurezza, accessibilità e decoro,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Manutenzione e decoro: "Voragini nel parcheggio del centro oncologico. E’ davvero inaccettabile"

