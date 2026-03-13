Cento nuove palme sul lungomare Falcone e Borsellino gli amministratori | Verrà restituito decoro e bellezza

A San Leone, nel lungomare Falcone e Borsellino, sono stati avviati i lavori per sostituire cento palme morte con nuove piante. L’intervento è stato promosso dal sindaco e dall’assessore al Verde pubblico e Decoro e Arredo urbano. Gli amministratori hanno dichiarato che l’obiettivo è restituire decoro e bellezza alla zona. Le operazioni di piantumazione sono in corso e coinvolgono l’installazione di nuove piante lungo il lungomare.

Miccichè e Sollano: "Intervento necessario, soprattutto perché molte sono ormai compromesse e rappresentano anche un potenziale rischio" “Circa 100 palme - prospettano il sindaco Miccichè e l’assessore Sollano - saranno sostituite lungo l’arteria principale del litorale. Si tratta di un intervento necessario, soprattutto perché molte delle palme esistenti sono ormai compromesse e rappresentano anche un potenziale rischio. È un piccolo tassello per restituire decoro e bellezza a uno dei luoghi più frequentati della nostra città”. E l’assessore Sollano, aggiunge: “È un intervento atteso da tempo che rappresenta un passo importante a favore del decoro urbano nel cuore di San Leone. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

