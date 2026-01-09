Piano sosta è polemica Opposizione coi cartelli all’incontro coi cittadini Il Pd | Inaccettabile

Il nuovo piano sosta ha suscitato polemiche tra i cittadini e le opposizioni. Il Pd ha definito inaccettabile l’aumento dei costi e le modalità di richiesta del permesso, che passerà da 20 a 50 euro annui. La questione è al centro di un confronto acceso, con i residenti che sottolineano le difficoltà legate alle procedure e all’impatto economico del provvedimento.

"Oggi, da residente, ho un permesso triennale per accedere alle ztl che pago 20 euro, diventeranno 50 euro all’anno; un grosso aumento, a cui si aggiunge l’onere di doversi presentare ogni anno agli uffici comunali per richiederlo. Almeno si può informatizzare la pratica o mantenerla triennale?". "Sono una professoressa del liceo classico che si muove con l’auto ibrida tra viale Farini e via Nino Bixio. Come farò a raggiungere in tempo la succursale?". "A oggi, troppi eludono le ztl e parcheggiano in doppia fila in piazza Kennedy, piazza Duomo e piazza Caduti. Cosa si farà?". "Le macchine che possono scegliere se andare a elettrico o a benzina potranno accedere?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

