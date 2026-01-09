Piano sosta è polemica Opposizione coi cartelli all’incontro coi cittadini Il Pd | Inaccettabile

Il nuovo piano sosta ha suscitato polemiche tra i cittadini e le opposizioni. Il Pd ha definito inaccettabile l’aumento dei costi e le modalità di richiesta del permesso, che passerà da 20 a 50 euro annui. La questione è al centro di un confronto acceso, con i residenti che sottolineano le difficoltà legate alle procedure e all’impatto economico del provvedimento.

