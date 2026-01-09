Piano sosta è polemica Opposizione coi cartelli all’incontro coi cittadini Il Pd | Inaccettabile
Il nuovo piano sosta ha suscitato polemiche tra i cittadini e le opposizioni. Il Pd ha definito inaccettabile l’aumento dei costi e le modalità di richiesta del permesso, che passerà da 20 a 50 euro annui. La questione è al centro di un confronto acceso, con i residenti che sottolineano le difficoltà legate alle procedure e all’impatto economico del provvedimento.
"Oggi, da residente, ho un permesso triennale per accedere alle ztl che pago 20 euro, diventeranno 50 euro all’anno; un grosso aumento, a cui si aggiunge l’onere di doversi presentare ogni anno agli uffici comunali per richiederlo. Almeno si può informatizzare la pratica o mantenerla triennale?". "Sono una professoressa del liceo classico che si muove con l’auto ibrida tra viale Farini e via Nino Bixio. Come farò a raggiungere in tempo la succursale?". "A oggi, troppi eludono le ztl e parcheggiano in doppia fila in piazza Kennedy, piazza Duomo e piazza Caduti. Cosa si farà?". "Le macchine che possono scegliere se andare a elettrico o a benzina potranno accedere?". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Molestie sessuali durante un incontro coi cittadini: il video choc sulla presidente del Messico
Leggi anche: Da balla coi lupi a balla coi “ladri”: Kevin Costner citato in giudizio per non avere pagato i costumi del suo film
Rieti, al via il piano parcheggi ma polemiche già accese - Prenderà il via lunedì 20 ottobre la prima parte del nuovo piano dei parcheggi a pagamento, predisposto dalla giunta Sinibaldi, e non sarà indolore. ilmessaggero.it
Cambia il piano sosta, più posti gratis - Imola, 17 ottobre 2025 – A meno di un anno dalle precedenti modifiche, il Comune cambia ancora il piano della sosta a pagamento in città. ilrestodelcarlino.it
L’assemblea pubblica sul nuovo piano sosta si trasforma in uno scontro politico. Esposti cartelli contro la Giunta, mentre Barattoni e Cameliani rispondono su permessi, auto ibride ed elettriche - facebook.com facebook
Ravenna, il nuovo piano sosta fa discutere. LpRa: “Unico obiettivo è incamerare entrate”. FdI:“Il centro vessato” x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.