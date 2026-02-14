Islanda mareggiata cancella la spiaggia nera di Reynisfjara Su Instagram era la Braies dell’Artico

Una forte mareggiata ha portato via parte della spiaggia nera di Reynisfjara in Islanda, cancellando un’icona molto amata. La spiaggia, famosa per le sue formazioni di basalto e le onde impetuose, era considerata una delle mete più fotografate dell’Artico, attirando visitatori da tutto il mondo. Ultimamente, le onde si sono fatte più violente del solito, spingendo la battigia oltre i limiti e lasciando dietro di sé ciottoli e scogli scomparsi. La forza delle acque ha modificato il paesaggio, creando un nuovo scenario sulla costa.

La spiaggia nera svanita: Reynisfjara, l’Islanda perde un’icona sotto la furia delle onde. Reynisfjara, la celebre spiaggia nera islandese, un luogo divenuto simbolo della bellezza selvaggia dell’Artico e meta ambita sui social media, è stata drasticamente ridimensionata dalle recenti mareggiate. L’evento, avvenuto nel febbraio 2026, ha portato all’erosione di circa 50 metri di costa e solleva interrogativi urgenti sull’impatto del cambiamento climatico sulla fragilità degli ecosistemi costieri. Un paesaggio iconico cancellato dalla forza del mare. La spiaggia di Reynisfjara, situata nei pressi dei villaggi di Vík í Mýrdal e Grindavik, aveva conquistato un posto speciale nell’immaginario dei viaggiatori e degli appassionati di fotografia.🔗 Leggi su Ameve.eu Sardegna, il ciclone Harry cancella anche la spiaggia di Su Giudeu a Chia: le immagini Il ciclone Harry ha causato ingenti danni sulla costa sud della Sardegna, portando alla perdita della spiaggia di Su Giudeu a Chia. Fabrizio Corona apre un nuovo profilo su Instagram, "un uomo non si cancella con un clic": chiuso poco dopo Fabrizio Corona torna su Instagram, anche se per poco. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Most dangerous beach. #reynisfjara #iceland #dangerous #adventure #travel #shorts Argomenti discussi: Bianchi: Emerge un fallimento, serve altro per stringere i tempi; Sequestro di Cristina Mazzotti, fermato Giuseppe Calabrò dopo condanna all’ergastolo: Può fuggire; La festa collettiva della fiaccola: centinaia di migliaia in strada tra scolaresche, selfie e vip; Vance, passeggiata notturna tra Duomo e Centrale con la moglie: il fuori programma sotto la pioggia. Islanda, mareggiata cancella la spiaggia nera di Reynisfjara. Su Instagram era la Braies dell’ArticoReynisfjara. La spiaggia nera che si protende(va) sull’Atlantico, estrema propaggine sud dell’Islanda, non esiste più. O quantomeno, non sarà mai più come è stata. Icona tra le più amate e venerate tr ... msn.com Reynisfjara sparisce, in Islanda cancellata la spiaggia più pericolosa del mondo: Erosione dal mare rapidissimaAbbiamo perso per sempre la spiaggia nera di Reynisfjara? Una delle meraviglie naturali più iconiche d’Islanda, come riportato dalla ... ilriformista.it Fabio Accorrà Photography. Pianistec · One Day (From "Pirates of the Caribbean") [Epic Cover]. Reynisfjara non è solo una spiaggia: è un luogo nato dal fuoco e modellato dal mare. In questi giorni una forte mareggiata ne ha cambiato il volto per sempre, port facebook