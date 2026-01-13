Il grande Risiko dell’Artico | la nuova sfida tra superpotenze che allarma la Nato

L’interesse delle grandi potenze per l’Artico è aumentato, con Russia e Cina che rafforzano le proprie presenze nella regione. Le dichiarazioni di Donald Trump sulla Groenlandia hanno riacceso il dibattito internazionale, evidenziando le tensioni legate alle risorse e alle strategie militari in un’area sempre più strategica. La NATO osserva con attenzione questa nuova sfida, che potrebbe influenzare gli equilibri geopolitici globali e la sicurezza della regione.

Si parla molto delle dichiarazioni del presidente Donald Trump riguardo la Groenlandia, nella quale il Tycoon ha ricordato la presenza di Russia e Cina per rivendicare parte di un territorio autonomo della Danimarca dove gli Stati Uniti hanno una base militare che costa al contribuente circa quattro miliardi di dollari l'anno. Meno, invece, si parla delle intenzioni che hanno Russia e Cina a proposito di una regione nel quale la prima si è sempre mossa e la seconda vorrebbe contare sempre di più. La collaborazione tra Mosca e Pechino nell'Artico. In effetti le due potenze nucleari stanno collaborando sempre più nella regione artica e la loro presenza lì rappresenterà una minaccia crescente per gli alleati della Nato.

