Il presidente statunitense ha annunciato la sospensione delle comunicazioni con la NATO riguardo alla situazione nello Stretto di Hormuz, dichiarando che gli Stati Uniti agiranno autonomamente per liberare la zona dal blocco. La decisione arriva mentre si intensificano le tensioni nella regione, con il governo americano che si prepara a intervenire senza l'appoggio formale dell’alleanza. La situazione resta al centro dell’attenzione internazionale.

“Facciamo da soli”. Donald Trump chiude le comunicazioni con la Nato ‘ingrata’ e si prepara ad agire per liberare lo Stretto di Hormuz dal blocco dell’Iran che, nella guerra iniziata il 28 febbraio, paralizza il traffico del greggio e fa volare il prezzo del petrolio. Il presidente degli Stati Uniti accantona il progetto di una maxi coalizione internazionale con la partecipazione di paesi europei e asiatici: l’anima europea della Nato risponde ‘no’ alla sollecitazione di Washington, nessun segnale positivo da Cina e Giappone. “Non abbiamo bisogno di nessuno, non vogliamo l’aiuto della Nato. Siamo il paese più potente del mondo”, dice Trump nell’ennesima giornata caratterizzata dal consueto diluvio di parole, davanti alle telecamere o sui social. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Hormuz, Trump chiude le comunicazioni con la Nato “ingrata”

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