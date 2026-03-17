Trump la Nato dice no a piano per Hormuz? Rudy Giuliani | Arrabbiato con l’Italia

La Nato ha respinto un piano legato allo stretto di Hormuz, mentre Rudy Giuliani ha espresso rabbia nei confronti dell’Italia. L’ex sindaco di New York ha dichiarato di essere arrabbiato con il governo italiano senza fornire ulteriori dettagli. La notizia riguarda le tensioni tra diverse nazioni e le decisioni prese all’interno dell’organizzazione internazionale.

(Adnkronos) – "Sono arrabbiato con l'Italia". Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e da tempo vicino a Donald Trump, con un tweet critica i paesi europei membri della Nato che non hanno raccolto l'appello del presidente degli Stati Uniti per formare una coalizione internazionale destinata a liberare lo Stretto di Hormuz. Trump, oggi 17 marzo, ha reso noto che "tutti gli alleati della Nato hanno detto no". Il presidente ha stigmatizzato l'atteggiamento dei partner europei: "Non abbiamo bisogno dell'aiuto di nessuno". Trump, in particolare, ha puntato il dito contro il Regno Unito e contro il premier britannico Keir Starmer. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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