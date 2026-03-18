In un momento di crescente divergenza tra le nazioni europee e gli Stati Uniti, un rappresentante invita l’Europa a cercare un accordo con l’amministrazione Trump. La proposta arriva in un contesto in cui le relazioni tra i due fronti sembrano intensificarsi di tensione, con alcune voci che cercano di favorire un ruolo di mediazione.

In un momento in cui la distanza tra i partner transatlantici sembra essere sul punto di raggiungere un nuovo nadir, c’è qualcuno che prova a porsi come mediatore equidistante. Il riferimento è al presidente finlandese Alexander Stubb, considerato come uno dei leader europei più idonei a porsi come interlocutore del presidente statunitense Donald Trump, e in particolare all’intervento che la massima autorità politica di Helsinki ha tenuto ieri in occasione di una visita al rinomato think thank londinese Chatam House. Nel momento di confronto con l’audience che ha fatto seguito al suo discorso, Stubb si è detto molto favorevole all’ipotesi di... 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Hormuz, così Stubb invita l’Europa a cercare un accordo con Trump

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