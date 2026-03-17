Stubb | Europa difende Hormuz se Trump salva l’Ucraina

Il presidente finlandese ha suggerito uno scambio strategico con l’amministrazione americana: gli europei offrirebbero supporto militare per la sicurezza dello Stretto di Hormuz, mentre gli Stati Uniti si impegnerebbero a facilitare un accordo di pace accettabile per l’Ucraina. La proposta è stata annunciata pubblicamente e riguarda le relazioni tra Europa, Stati Uniti e le aree di crisi internazionali.

Il presidente finlandese Alexander Stubb ha proposto uno scambio strategico con l’amministrazione di Donald Trump: supporto militare europeo per la sicurezza dello Stretto di Hormuz in cambio dell’impegno americano a garantire un accordo di pace accettabile per l’Ucraina. L’iniziativa nasce dalla necessità di risolvere contemporaneamente la crisi petrolifera nel Golfo e il conflitto russo-ucraino, sfruttando la propensione del leader statunitense per gli affari commerciali e le relazioni personali consolidate. La proposta di scambio tra Europa e Stati Uniti. Alexander Stubb, durante un incontro al think tank Chatham House di Londra, ha illustrato un piano che lega due crisi globali apparentemente distinte ma profondamente interconnesse. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stubb: Europa difende Hormuz se Trump salva l’Ucraina Articoli correlati Dazi al 10% se l’Europa difende la Danimarca: l’ultimatum di Trump sulla Groenlandia è una minaccia seria?Donald Trump ha alzato i toni sulla Groenlandia con una mossa che ha scosso l’intera Europa. Crisi Hormuz: Trump minaccia l’Iran, Europa scortaLe aperture dei quotidiani di mercoledì 11 marzo 2026 sono dominate dalla crisi nel Medio Oriente e dalle tensioni nello Stretto di Hormuz.