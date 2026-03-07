Va in scena Schiaparelli Metà statua metà felino Gli enigmi della sfinge

Durante la settimana della moda, due sfilate si sono distinte per il loro stile e le scelte estetiche. Daniel Roseberry ha presentato la collezione di Schiaparelli, caratterizzata da pezzi ispirati a una figura metà statua, metà felino. Al Carrousel du Louvre, invece, Issey Miyake ha portato sul palco una linea che ha lasciato il segno con la sua originalità.

Mancinelli In giorni così nervosi la moda reagisce: o diventa teatro o meditazione. Due défilé hanno incarnato questa biforcazione con chiarezza: Daniel Roseberry da Schiaparelli e Issey Miyake al Carrousel du Louvre. Roseberry ha chiamato la sua collezione “La Sfinge”, creatura che non dà risposte, pone domande. Ricorre un simbolo curioso, il buco della serratura, minuscolo foro attraverso cui la chiave apre altri mondi, metafora dell’abito come soglia tra realtà e immaginazione. E la passerella sembra davvero un bestiario surrealista: le donne hanno davvero qualcosa di animale e di divino insieme. Spalle scultoree, busti che sembrano reliquie anatomiche, abiti da sera che paiono oggetti rituali e artistici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

