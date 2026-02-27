Il calciatore danese si è inserito rapidamente nello schema di gioco, diventando un elemento chiave per l'allenatore. La società ha già preso una decisione definitiva riguardo al suo futuro, puntando sul riscatto e confermando il suo ruolo centrale in squadra. La sua presenza in campo continua a influenzare le scelte tattiche e le strategie di gioco.

Calciomercato Roma, non solo Celik: che intreccio con la Juve! I due club pronti a darsi battaglia per un obiettivo comune Julian Alvarez verso l’addio all’Atletico Madrid? I numeri del momento di crisi, mentre impazzano le voci sulla prossima estate Ausilio blinda Chivu e annuncia: «Avanti con lui, è stato la nostra prima scelta! Ecco la verità su Fabregas». Poi svela il retroscena su Lautaro Ranking Uefa, la posizione dell’Italia dopo i playoff europei: quarto posto Champions al sicuro, ma ora non si può più sbagliare! Ranking UEFA: cosa cambia per l’Italia dopo le notti europee in chiave quinto posto Champions. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Hojlund Napoli, il danese ora è imprescindibile per Conte: il club ha già deciso sul riscatto!

Leggi anche: Cassano: “Conte ha isolato Hojlund contro De Winter. Il danese ha tritato il Milan”

Leggi anche: Alisson promosso da Conte. Dribbling e gol, il Napoli ha già deciso di riscattarlo

Temi più discussi: Napoli, l'intervista a Rasmus Hojlund: Canteremo ancora l'inno della Champions; Rasmus Hojlund e il ritorno in Champions del Napoli; Hojlund sara riscattato dal napoli a fine stagione ecco il bottino di gol del centravanti danese; Perché ha scelto il Napoli, gli obiettivi stagionali e il rapporto con Conte: parla Rasmus Hojlund.

Hojlund resterà a Napoli anche senza Champions. Fissata la cifra del riscattoRasmus Hojlund sta facendo benissimo a Napoli confermando quanto di buono aveva mostrato anche all'Atalanta. Il danese non sempre è supportato al meglio dai compagni di squadra, eppure lotta sempre co ... msn.com

Corriere dello Sport: Napoli, Hojlund tra riscatto e Champions: gol pesanti per il futuroRasmus Hojlund è il presente e soprattutto il futuro del Napoli. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il centravanti danese rappresenta uno degli investimenti più importanti del pro ... napolipiu.com

Open Var, contatto #Hojlund- #Hien e gol annullato al Napoli: “Errore di campo”. Sulla rete di Troilo... x.com

Open Var, contatto Hojlund-Hien e gol annullato al Napoli: “Errore di campo”. Sulla rete di Troilo... - facebook.com facebook