Milano-Cortina 2026 | Italia in campo nel curling bob al via con le prove e finali nel pattinaggio di velocità

Oggi le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 offrono una giornata intensa. L’Italia scende in pista nel curling femminile, mentre nelle altre discipline si svolgono le prove e le finali di bob e pattinaggio di velocità. Le atlete italiane cercano di conquistare punti importanti in questa fase di gare ancora molto aperte. La neve e il ghiaccio sono protagonisti di un’altra giornata di sfide che tengono con il fiato sospeso gli appassionati.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Una Giornata di Sfide e Attesa tra Ghiaccio e Neve. Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 proseguono oggi, giovedì 12 febbraio, con una giornata ricca di competizioni che vedono l’Italia impegnata nel curling femminile, mentre diverse discipline si preparano a decretare i loro campioni. Dalle piste di Livigno ai palazzetti di Milano, passando per Cortina d’Ampezzo e Tesero, l’attenzione è massima su un calendario che promette emozioni e risultati importanti. L’evento rappresenta un test cruciale per l’organizzazione e un’occasione per l’Italia di mostrare il suo valore nel panorama sportivo internazionale.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

La giovane pattinatrice Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro olimpico nel pattinaggio velocità a Milano-Cortina 2026.

Argomenti discussi: Risultati Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Tutte le medaglie e i podi dell'Italia; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, giovedì 5 febbraio; Lo stile Armani riempie la Cerimonia di Apertura: omaggio a Re Giorgio nella notte inaugurale dei Giochi Olimpici; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, giovedì 12 febbraio.

