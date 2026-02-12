Milano-Cortina 2026 | Italia in campo nel curling bob al via con le prove e finali nel pattinaggio di velocità

Oggi le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 offrono una giornata intensa. L’Italia scende in pista nel curling femminile, mentre nelle altre discipline si svolgono le prove e le finali di bob e pattinaggio di velocità. Le atlete italiane cercano di conquistare punti importanti in questa fase di gare ancora molto aperte. La neve e il ghiaccio sono protagonisti di un’altra giornata di sfide che tengono con il fiato sospeso gli appassionati.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Una Giornata di Sfide e Attesa tra Ghiaccio e Neve. Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 proseguono oggi, giovedì 12 febbraio, con una giornata ricca di competizioni che vedono l’Italia impegnata nel curling femminile, mentre diverse discipline si preparano a decretare i loro campioni. Dalle piste di Livigno ai palazzetti di Milano, passando per Cortina d’Ampezzo e Tesero, l’attenzione è massima su un calendario che promette emozioni e risultati importanti. L’evento rappresenta un test cruciale per l’organizzazione e un’occasione per l’Italia di mostrare il suo valore nel panorama sportivo internazionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

La giovane pattinatrice Francesca Lollobrigida ha vinto l’oro olimpico nel pattinaggio velocità a Milano-Cortina 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina 2026

Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026Leggi su Sky TG24 l'articolo Olimpiadi Milano Cortina, i risultati dell'11: due ori all’Italia dallo slittino doppio ... tg24.sky.it

Milano Cortina 2026. Italia è doppio oro con Rieder-Kainzwaldner e Voetter-Oberhofer nello slittinoCurling, Italia-Svezia 7-6 L'Italia del Curling maschile si è imposta sulla Svezia campione olimpica in carica nel primo incontro della fase a gironi. Gli azzurri Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, ... msn.com

MILANO CORTINA I Quattro altoatesini d'oro nel giro di un'ora #ANSA - facebook.com facebook

Grandissimi i nostri Azzurri che, alle Olimpiadi di Milano-Cortina, stasera ci hanno regalato altri due ori arrivando a quota quattro! Forza ragazzi! #MilanoCortina2026 x.com