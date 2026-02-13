Milano-Cortina 2026 | Azzurri in gara tra biathlon hockey e pattinaggio primi scontri e attese per le medaglie

Milano-Cortina 2026: gli atleti italiani sono scesi in pista già questa mattina, affrontando le prime sfide tra biathlon, hockey e pattinaggio, mentre gli occhi degli spettatori sono puntati sulle medaglie ancora da conquistare.

Olimpiadi Milano-Cortina: Una Giornata di Sfide e Aspirazioni Azzurre. Milano-Cortina 2026 è entrata nel vivo con una giornata intensa di competizioni che ha visto gli atleti impegnati in diverse discipline, dal biathlon all’hockey su ghiaccio, passando per il pattinaggio di figura e lo snowboard. La rassegna olimpica, in corso di svolgimento tra le diverse località tra cui l’Antholz-Anterselva, Milano e Livigno, offre agli atleti italiani diverse opportunità per mettersi in mostra e ambire a medaglie. Curling e Hockey: Inizio di Competizione. La giornata è iniziata con le sfide di curling maschile.🔗 Leggi su Ameve.eu

Questa mattina a Milano e Cortina le competizioni olimpiche sono riprese con tante gare in programma.

Questa mattina, gli atleti italiani sono scesi in pista con l’obiettivo di portare a casa medaglie.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Risultati Olimpiadi di Milano Cortina 2026: Tutte le medaglie e i podi dell'Italia; Il medagliere azzurro alle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026 aggiornato: Italia a quota 17; Chi può vincere per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina? Atleti, sport e previsioni di podi.

Milano Cortina, Brignone verso l'oro nel SuperG - La direttaIn mattinata focus sul SuperG, con quattro azzurre impegnate. Nel pomeriggio tocca di nuovo alla campionessa olimpica ... adnkronos.com

Milano Cortina 2026: 2 ori azzurri con Rieder-Kainzwaldner e Voetter-OberhoferCurling, Italia-Svezia 7-6 L'Italia del Curling maschile si è imposta sulla Svezia campione olimpica in carica nel primo incontro della fase a gironi. Gli azzurri Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, ... msn.com

Federica #Brignone vince l'oro nel #SuperG ai Giochi di #Milano #Cortina. La campionessa azzurra fa un'impresa davanti al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella, conquistando il suo primo titolo olimpico a 315 giorni dal terribile incidente che l - facebook.com facebook

Francesca Lollobrigida l'ha fatto ancora. Secondo oro a Milano Cortina, nei 5000 metri x.com