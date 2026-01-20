Hockey Solo un punto per Bondeno che strappa comunque il pass per la final four

Il 17 gennaio al Palacus di Pisa si è disputata la penultima giornata del campionato indoor italiano di hockey categoria elite. La squadra di Bondeno ha affrontato le formazioni di Padova e Pisa, ottenendo un solo punto ma assicurandosi comunque l'accesso alla final four. Un risultato che permette ai biancazzurri di proseguire la loro stagione con fiducia, in attesa delle ultime sfide.

Nella giornata di sabato 17 gennaio e andata in scena al Palacus di Pisa la penultima giornata del campionato indoor italiano categoria elite in cui i bondenesi hanno affrontato le due formazioni cussine di Padova e Pisa. Nella prima sfida di giornata contro i veneti è Bondeno a passare in vantaggio con la marcatura di Succi su corto, poi Bondeno spreca e sul finire della prima frazione viene raggiunto sull'1-1. Poco dopo ci si scambiano ancora le marcature, portando sul 2-2 l'incontro. Un errore della difesa permette ai patavini di passare in vantaggio, forti dell'inerzia aumentano il divario con la rete del 4-2.

