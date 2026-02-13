Hockey ghiaccio | USA e Germania partono col piede giusto alle Olimpiadi

Gli Stati Uniti e la Germania hanno iniziato bene il loro cammino nel torneo di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La prima giornata di partite del Gruppo C si è conclusa con vittorie convincenti per entrambe le nazionali, che ora guardano avanti con fiducia. Gli incontri di ieri hanno mostrato una buona condizione fisica e tattica da parte di entrambe le squadre, che puntano a migliorare il loro rendimento nelle prossime sfide.

La prima tornata di incontri relativi al Gruppo C del torneo maschile di hockey su ghiaccio per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è andata in archivio. Due le partite in agenda in serata, ecco come sono andate nel dettaglio. USA-Lettonia 5-1 Gli statunitensi non sbagliano all’esordio rispondendo a distanza al Canada, che nel pomeriggio ha travolto la Cechia (5-0). L’inizio di partita è pero inatteso: botta e risposta sull’asse Tckachuk-Krastenbergs per il momentaneo 1-1 dopo meno di 8 minuti. Il secondo periodo inizia in parità, ma alla mezz’ora Team USA torna avanti: zampata di Nelson per il 2-1 che indirizza la gara considerando che i baltici non si dimostrano in grado di reagire e incassano negli ultimi tre giri di orologio prima del riposo altre due reti, rispettivamente da Thompson e ancora uno scatenato Nelson. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: USA e Germania partono col piede giusto alle Olimpiadi Hockey ghiaccio femminile: la Germania domina il Giappone alle Olimpiadi 2026 Questa mattina la Germania ha battuto il Giappone nel torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Hockey ghiaccio femminile: gli USA travolgono la Cechia alle Olimpiadi 2026 Le giocatrici statunitensi hanno dominato la partita contro la Repubblica Ceca alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. LIVE Ice Hockey Men Czechia vs Canada Preliminary Round Milano Cortina 2026 Winter Olympics Argomenti discussi: Le star NHL arrivano alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026; Hockey ghiaccio, c'è Usa-Canada: una sfida tra giganti che valgono 400 milioni; Usa contro Danimarca, per San Valentino il ghiaccio è bollente; Hockey ghiaccio femminile: USA e Canada disintegrano le avversarie alle Olimpiadi 2026. Dove vedere in tv Italia-USA di hockey ghiaccio femminile: orario quarti di finale, programma Olimpiadi, streamingL'Italia di hockey su ghiaccio femminile ha chiuso al terzo posto nel Girone B delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: le azzurre sono state ... oasport.it Hockey ghiaccio femminile: gli USA spazzano via il Canada. Candidatura all’oro olimpico per gli StatesNel primo dei presumibili due confronti fra gli USA e il Canada, per quanto riguarda il gradino più alto del podio del torneo femminile di hockey su ... oasport.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.