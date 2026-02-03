Hiv Andreoni | Terapie long acting migliorano aderenza e fermano trasmissione virus

Questa mattina il professor Andreoni ha spiegato che le nuove terapie antiretrovirali a lunga durata stanno cambiando il modo di curare l’Hiv. Questi trattamenti, infatti, aiutano i pazienti a rispettare meglio le cure, riducendo la necessità di assunzioni quotidiane di farmaci. In più, si pensa che possano ridurre anche il rischio di trasmettere il virus ad altre persone. La speranza è che, grazie a queste terapie, si possa fare un passo avanti più deciso nella lotta contro l’Hiv.

(Adnkronos) – "Le terapie antiretrovirali long acting rappresentano uno strumento cruciale nella lotta contro l'Hiv, perché migliorano l'aderenza alla cura, semplificano il carico terapeutico e contribuiscono in modo decisivo al controllo del virus". A sottolinearlo è Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit (Società italiana di malattie infettive e tropicali), commentando le più recenti linee guida.

