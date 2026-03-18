Harvard Orchestra a Cremona | il ponte musicale del 27 marzo
Il 27 marzo alle 21, l’Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona ospiterà la Harvard-Westlake Chamber Orchestra. L’evento fa parte delle anteprime del Cremona International Spring Music Festival 2026 e rappresenta un momento importante per la città, portando un’orchestra proveniente da fuori Italia. La serata prevede un concerto che coinvolgerà il pubblico locale e gli appassionati di musica classica.
Il 27 marzo alle ore 21, l'Auditorium Giovanni Arvedi di Cremona ospiterà la Harvard-Westlake Chamber Orchestra in un evento che segna una tappa fondamentale delle anteprime del Cremona International Spring Music Festival 2026. Sotto la direzione della Dr.ssa Neli Nikolaeva, questo incontro musicale non sarà solo un concerto, ma un ponte tra eccellenza scolastica internazionale e il patrimonio culturale lombardo. L'iniziativa, promossa dall'IIS Antonio Stradivari con il sostegno della Regione Lo . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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