Ad Arezzo protagonista il grande sinfonismo con il Coro e l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino diretta dal M° Daniele Rustioni

Il grande sinfonismo ha attirato l’attenzione ad Arezzo, dove il Coro e l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino si sono esibiti con energia sotto la guida del Maestro Daniele Rustioni. L’evento ha coinvolto un vasto pubblico, che ha riempito la sala con entusiasmo, ascoltando brani di compositori classici e moderni. La performance si è concentrata sulla potenza delle emozioni trasmesse attraverso la musica, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente per tutti i presenti.

Arezzo, 23 febbraio 2026 – U n evento speciale ad Arezzo per la quinta edizione della Stagione Concertistica Aretina - SCA, organizzata da Fondazione Guido d'Arezzo con la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon, in corso fino a maggio. Giovedì 26 febbraio alle ore 20 presso la Caurum Hall Guido d'Arezzo – Auditorium, il direttore d'orchestra Daniele Rustioni, tra i più acclamati e prestigiosi della scena internazionale, nonché direttore ospite principale del Metropolitan Opera di New York, terzo nella storia della prestigiosa istituzione americana, guiderà l'Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, una delle compagini sinfoniche più prestigiose a livello internazionale.