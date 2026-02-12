I podisti si allenano insieme in vista della Half Marathon

Da lanazione.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, come di consueto, i podisti di Prato si sono ritrovati per l’allenamento collettivo serale. Sono decine di appassionati che si preparano in vista della gara del 19 aprile. Il comitato organizzatore continua a promuovere questi incontri, che ormai sono un punto fisso per chi corre e si vuole mantenere in forma.

Prato, 12 febbraio 2026 – In vista della Prato Half Marathon del 19 aprile, il comitato organizzatore rilancia gli allenamenti collettivi serali, un appuntamento ormai consolidato che accompagna i podisti nel percorso di avvicinamento alla gara. A partire dal 26 febbraio prenderà il via uno stage ludico-motorio curato dalla Asd Prato Promozione: un format semplice e efficace che prevede la suddivisione dei partecipanti in gruppi omogenei per livello, seguiti da podisti esperti lungo un tracciato nei dintorni della struttura di partenza. Previsti anche gruppi di camminatori, a conferma di un’iniziativa aperta a tutti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

i podisti si allenano insieme in vista della half marathon

© Lanazione.it - I podisti si allenano insieme in vista della Half Marathon

Approfondimenti su Prato Half Marathon

I podisti “invadono” la città: settecento iscritti alla Terni Half Marathon, le foto e i risultati

Il 11 gennaio si è svolta l’ottava edizione della Terni Half Marathon, con circa 700 partecipanti.

Si avvicina la settima Montecatini Half Marathon

La settima Montecatini Half Marathon si terrà domenica 25 gennaio 2026 a Montecatini Terme.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Prato Half Marathon

Argomenti discussi: Il campo Coni chiude un’ora prima: Colpito chi lavora fino a tardi.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.