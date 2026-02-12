I podisti si allenano insieme in vista della Half Marathon

Questa sera, come di consueto, i podisti di Prato si sono ritrovati per l’allenamento collettivo serale. Sono decine di appassionati che si preparano in vista della gara del 19 aprile. Il comitato organizzatore continua a promuovere questi incontri, che ormai sono un punto fisso per chi corre e si vuole mantenere in forma.

Prato, 12 febbraio 2026 – In vista della Prato Half Marathon del 19 aprile, il comitato organizzatore rilancia gli allenamenti collettivi serali, un appuntamento ormai consolidato che accompagna i podisti nel percorso di avvicinamento alla gara. A partire dal 26 febbraio prenderà il via uno stage ludico-motorio curato dalla Asd Prato Promozione: un format semplice e efficace che prevede la suddivisione dei partecipanti in gruppi omogenei per livello, seguiti da podisti esperti lungo un tracciato nei dintorni della struttura di partenza. Previsti anche gruppi di camminatori, a conferma di un'iniziativa aperta a tutti.

