Durante il Gran Premio di Cina della stagione 2026, la scuderia Haas si è piazzata al quarto posto tra le più veloci, riuscendo a superare le performance della Red Bull. Questa posizione inattesa ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, che hanno osservato con interesse questa sorprendente risultato. La competizione continua a riservare sorprese e novità nel campionato di quest’anno.

La stagione 2026 della Formula 1 ha già prodotto una sorpresa tecnica di primo piano: la scuderia Haas si è posizionata come la quarta squadra più veloce in assoluto durante il Gran Premio di Cina, superando in merito le prestazioni di Red Bull. Oliver Bearman ha raggiunto la Q3 e ha finito settimo a Shanghai, mentre il team principale Ayao Komatsu ha confermato che l’affidabilità era stata gestita con successo. I dati di gara indicano che la squadra americana ha ottenuto diciassette punti nei primi due weekend di corse, occupando il quarto posto nella classifica costruttori, un risultato che supera le aspettative iniziali del test invernale a Bahrain. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Haas sorprende: quarta più veloce, ha battuto la Red Bull

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