Brutti risultati Red Bull poco veloce e nuove regole una rovina | quanto è nervoso Verstappen

Dopo due Gran Premi, il pilota di Red Bull ha totalizzato solo 8 punti, mostrando difficoltà a trovare la velocità. A Shanghai ha criticato il nuovo ciclo tecnico della Formula 1, definendolo una rovina, e ha detto che la maggior parte dei piloti è contraria. La sua frustrazione si fa sentire in un momento di risultati deludenti.

Il weekend di Shanghai ha restituito l'immagine di un Max Verstappen profondamente nervoso, culminato in un amaro ritiro per un guasto al sistema di raffreddamento a soli dieci giri dal termine. È il punto più basso di un momento negativo iniziato già in Australia, dove tra incidenti in qualifica e una cronica mancanza di passo, l'olandese ha faticato enormemente, alle prese con una Red Bull in crisi di competitività come non gli capitava da tante stagioni. Con soli 12 punti totalizzati dalla squadra nei primi due appuntamenti — lo stesso bottino della Racing Bulls — la frustrazione del quattro volte campione del mondo è esplosa in dichiarazioni durissime contro l’attuale ciclo tecnico della F1. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Brutti risultati, Red Bull poco veloce e nuove regole "una rovina": quanto è nervoso Verstappen Articoli correlati Fi, Verstappen potrebbe lasciare Red Bull: già una voce nel paddockIl quattro volte Campione del Mondo e la Red Bull si troveranno presto davanti a un bivio che precede il risultato sportivo. Max Verstappen: “Ci sono stati dei colloqui con altri team ma la Red Bull è per me una seconda famiglia”La stagione di Max Verstappen è stata un continuo crescendo fino ad Abu Dhabi, dove l’olandese si è addirittura giocato la sua chance di vincere il... BOMBA F1! DISASTRO GIGANTE colpisce RED BULL e ASTON MARTIN, Verstappen sotto ATTACCO! Altri aggiornamenti su Red Bull Discussioni sull' argomento ULTIME NOTIZIE: Mercedes vuole AGGIUNGERE Franco Colapinto; F1 2026: Tutti i record di Kimi Antonelli in Formula 1; Griglia di partenza GP d'Australia 2026 F1: da dove partiranno Antonelli, Hamilton e Leclerc?. #F1 | Racing Bulls è un fulmine sui rettilinei: sta esaltando certe qualità della PU più di Red Bull x.com Toto Wolff non usa mezzi termini dopo il disastro Red Bull: “Uno spettacolo dell’orrore per Verstappen”. Poi la risposta alle critiche del campione olandese sulla F1 2026 e sulla gestione dell’energia che divide piloti e paddock - facebook.com facebook