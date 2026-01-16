Red Bull la livrea 2026 svelata da un aereo Verstappen | La più bella di sempre

Il team Red Bull ha presentato la livrea della vettura 2026 attraverso uno spettacolare stunt aereo, catturando l’attenzione con una sfida visiva. Verstappen ha commentato che si tratta della livrea più bella mai vista. L’evento, tenutosi a Detroit il 16 gennaio 2026, ha segnato l’inizio della nuova stagione, evidenziando l’approccio innovativo e distintivo del team.

Detroit, 16 gennaio 2026 – Un aereo a duecento all'ora e una monoposto, svelata da uno stunt in pieno stile Red Bull. Con una presentazione suggestiva nell'iconica stazione ferroviaria di Central Michigan inizia la stagione 2026 che segna una svolta epocale per il team, al debutto assoluto nella costruzione della power unit. Oracle Red Bull Racing ha scelto di presentare la nuova livrea della RB22 per la stagione 2026 di Formula 1 non con un semplice reveal, ma attraverso uno stunt aereo unico nel suo genere. Un velivolo a 200 kmh, una manovra acrobatica ai limiti della fisica e un telo strappato via in volo: così il campione del mondo del Red Bull Air Race 2018, Martin Šonka, ha svelato la nuova livrea, portando lo spettacolo Red Bull dal cielo alla pista.

F1: la Red Bull svela la monoposto 2026. Verstappen: 'Le nuove regole sono una sfida' - E' la Red Bull la prima scuderia di punta a presentare la nuova monoposto per il Mondiale di Formula 1 2026. ansa.it

Red Bull 2026: si alza il velo a 200 all'ora sulla nuova monoposto da Formula 1 - Uno stunt aereo svela la livrea della casa austriaca di Max Verstappen e Isack Hadjar ... quotidiano.net

#barnews Notizie del 16/01/2026 - 2/4 #Formula1 #VCARB #NewLivery #Unveiled Accanto alla Red Bull RB22, Racing Bulls ha svelato a Detroit (Michigan) la nuova livrea della VCARB03. Un look rinnovato che conferma il bianco come colore dominante, - facebook.com facebook

BREAKING: la livrea Red Bull NON è uguale a quella degli ultimi 10 anni! x.com

