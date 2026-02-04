Fotografo mostra lo scatto all' arbitro che annulla il gol

Un episodio insolito si è verificato in una partita di Promozione. Un fotografo ha mostrato all’arbitro uno scatto, e questo ha portato alla decisione di annullare un gol. L’arbitro non aveva visto il fallo di mano, ma grazie alla foto ha deciso di fermare il gioco. La scena ha sorpreso tutti in campo, creando un momento davvero inaspettato.

Un episodio decisamente surreale si è verificato su un campo di calcio della categoria Promozione. L'arbitro ha annullato un gol per un fallo di mano, nonostante non lo avesse visto. Come ha fatto se in quella categoria non esiste il Var? Semplice: un fotografo gli si è avvicinato e gli ha mostrato lo scatto in cui si vedeva chiaramente il fallo di mano. E lui ha fischiato: niente gol. Come riporta il Messaggero il caso si è verificato in Abruzzo, durante la gara del girone B tra l'Atessa e il Lauretum. Sugli sviluppi di un calcio di punizione un giocatore lauretese fa gol di testa riportando in parità il risultato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

