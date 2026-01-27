Referendum Pif | Ho capito che devo votare No ascoltando Nordio e Tajani Sono i migliori testimonial contro la separazione delle carriere

Il referendum rappresenta un momento di confronto importante per il paese. In questo contesto, le opinioni di figure come Nordio e Tajani forniscono spunti di riflessione sui temi delle carriere e delle riforme. È fondamentale ascoltare diverse voci per formarsi un’opinione consapevole, mantenendo un approccio sobrio e obiettivo. Questo processo permette ai cittadini di partecipare attivamente alle decisioni che influenzano il futuro dell’Italia.

“Ho capito che devo votare no ascoltando Nordio e Tajani. E l’ho capito di più di quando ascolto un magistrato”. Lo racconta Pif in un video inviato al Comitato Giusto Dire No, in occasione di un’iniziativa organizzata a Catania per il no al referendum sulla separazione delle carriere. “Tajani, ad esempio – spiega l’attore e regista siciliano – ha dichiarato che la maggior parte degli imputati in Italia alla fine viene assolta. Il ragionamento che faccio allora è: se un imputato alla fine viene assolto molto probabilmente è perché il pm e il giudice hanno avuto idee diverse riguardo le sorti dell’imputato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

A Napoli, Di Pietro sottolinea che votare sì alla separazione delle carriere è una decisione logica, radicata nella sua esperienza professionale.

A marzo, gli italiani saranno chiamati a votare su una riforma della giustizia che mira a rafforzare la separazione delle carriere.

