Referendum giustizia Vendola | Vorrei votare sì ma voto no

L’ex presidente della Puglia, Vendola, si è detto combattuto tra il desiderio di votare sì e la scelta di andare a votare no. Ha ricordato il suo passato da imputato e ha parlato di come si sente ancora legato al sistema giudiziario. La sua posizione riflette le tensioni di chi si trova di fronte a una decisione difficile, tra opinioni personali e una storia personale complicata con la giustizia.

di Massimo Balsamo – C’è chi dice no, ma vorrebbe dire sì. Anche Nichi Vendola si colloca sul fronte del no al referendum sulla giustizia, pur riconoscendo di aver guardato con interesse ad alcune delle sue premesse. La posizione ricalca quella espressa da altri esponenti della sinistra, come Goffredo Bettini: un dissenso che nasce non da una difesa dello status quo, ma da un giudizio critico sulla riforma proposta. Intercettato alla Camera dal Foglio, Vendola ha chiarito subito la propria scelta sul voto referendario: “Voterò no, ma anche io avrei voluto dire sì alla separazione delle carriere, anche io avrei voluto . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Referendum giustizia, Vendola: “Vorrei votare sì ma voto no” Approfondimenti su Referendum Giustizia Giustizia, Vendola sul referendum: "Vorrei votare sì ma voto no: ecco perché" Nichi Vendola si schiera per il no al referendum sulla giustizia, anche se ammette di aver trovato alcuni aspetti interessanti nelle proposte. Vendola e il referendum: "Vorrei votare sì ma voto no. Rischia di vincere Meloni. Mancano i giudici simbolo” Nichi Vendola si trova in bilico tra il desiderio di votare sì e la decisione di dire no. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Referendum giustizia, Mieli: “Voterò sì” Ultime notizie su Referendum Giustizia Argomenti discussi: Vendola e il referendum: Vorrei votare sì ma voto no. Rischia di vincere Meloni. Mancano i giudici simbolo; Giustizia, Vendola sul referendum: Vorrei votare sì ma voto no: ecco perché; Referendum giustizia, Nichi Vendola da barzelletta: Vorrei votare Sì, ma voto No | Libero Quotidiano.it; Il Referendum sulla Giustizia e i politici gne gne: l’assurda risposta di Nichi Vendola che fa male al dibattito democratico italiano. Giustizia, Vendola sul referendum: Vorrei votare sì ma voto no: ecco perchéL'ex governatore della Puglia ammette: Temo che possa vincere il sì, senza una campagna chiara ... msn.com Vendola e il referendum: Vorrei votare sì ma voto no. Rischia di vincere Meloni. Mancano i giudici simboloL'ex presidente della Puglia: Anch'io avrei voluto dire sì alla separazione delle carriere, ma questa riforma non aggiusta le storture. Uscite come quella del segretario Anm Maruotti? Aiutano la camp ... ilfoglio.it #ottoemezzo Referendum Giustizia, Bersani: "Ma avuto dubbi sulla rimonta" x.com Referendum Giustizia: il Tar respinge il ricorso, confermate le date del 22 e del 23 Marzo. #REFERENDUMGIUSTIZIA #referendum #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/referendum-giustizia-tar-boccia-ricorso-confermate-la-date-del-voto-22-e-23-mar - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.