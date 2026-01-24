In Myanmar, sono stati allestiti i seggi elettorali in preparazione delle elezioni generali del 25 gennaio. Si tratta dell’ultimo turno di un processo elettorale che ha suscitato attenzione a livello internazionale. Le votazioni rappresentano un momento importante nel percorso politico del paese, anche se rimangono questioni di controversia e discussione.

Sono stati allestiti i seggi elettorali in vista dell’ultimo turno delle controverse elezioni generali in Myanmar che si terranno domenica 25 gennaio. Sono già state completate due tornate elettorali; domenica, nell’ultima, gli elettori di 61 comuni saranno chiamati alle urne. Le elezioni arrivano quasi cinque anni dopo che i militari hanno rovesciato il governo eletto di Aung San Suu Kyi: una mossa che ha scatenato una guerra civile ancora in corso che ha devastato gran parte del Paese. Non ci sono partiti di opposizione in lizza, dato che la popolarissima Lega Nazionale per la Democrazia di Suu Kyi è stata sciolta dopo aver rifiutato di partecipare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Elezioni Myanmar, allestiti i seggi elettorali in vista del voto del 25 gennaio

Leggi anche: Myanmar, popolazione alle urne per le prime elezioni dalla presa del potere dei militari: le lunghe file ai seggi

Leggi anche: Elezioni regionali, i risultati del voto in diretta: seggi aperti, affluenza ferma al 34% in Veneto e 29% in Puglia

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Urne sotto le armi: la giunta birmana porta le elezioni nei territori del conflittoSi è svolta l’11 gennaio la seconda fase delle elezioni generali promosse dalla giunta militare del Myanmar. Il voto ha raggiunto anche aree contese e zone di conflitto, dove i militari h ... asianews.it

DAL MYANMAR/ Elezioni farsa, i militari, la Cina: cosa può fare la Chiesa per evitare un nuovo TibetMyanmar al voto, ma i generali lo hanno reso una farsa. Il Paese nella morsa di militari e cinesi. Alla Chiesa il compito di riaccendere la speranza ... ilsussidiario.net

Com'è la situazione in Myanmar alla vigilia delle elezioni E' una situazione di guerra, racconta Sara Perria, da poco rientrata dal paese x.com

Myanmar al voto finale Il Myanmar entra nella fase conclusiva delle elezioni generali, organizzate in tre turni, con un esito dato per scontato. Il partito sostenuto dai militari, l’Union Solidarity and Development Party (USDP), è avviato a una netta vittoria, in un p - facebook.com facebook