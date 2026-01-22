Giorgia Meloni contro l' annullamento dei Daspo dopo la guerriglia in stazione Centrale

Giorgia Meloni si oppone alla decisione del Tar di annullare i Daspo urbani a quattro persone coinvolte negli scontri in Stazione Centrale il 22 settembre durante un corteo pro Palestina. La presidente del Consiglio critica la magistratura milanese, evidenziando l’importanza di misure di sicurezza e ordine pubblico in situazioni di tensione. La vicenda suscita discussioni sul ruolo dei provvedimenti di prevenzione e sulla loro applicazione nel contesto delle manifestazioni pubbliche.

"Daspo a vita" dopo la guerriglia tra ultras in A1Le immagini delle telecamere saranno determinate per ricostruire con precisione gli scontri tra ultras avvenuti il 18 gennaio nel match di Serie A.

Scontri in stazione centrale al corteo per Gaza, il Tar sospende il Daspo per alcuni studentiIl Tribunale Amministrativo Regionale ha sospeso temporaneamente il Daspo urbano applicato a quattro studenti coinvolti negli scontri avvenuti durante la manifestazione per Gaza alla Stazione Centrale di Milano.

