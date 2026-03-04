L’Iran ha lanciato un missile balistico contro obiettivi in territorio turco, coinvolgendo così un paese alleato della Nato in Medio Oriente. Ankara ha dichiarato di riservarsi il diritto di rispondere, mentre le autorità turche riferiscono che l’attacco ha minacciato la sicurezza nazionale. La questione si inserisce in una serie di azioni militari dell’Iran nella regione negli ultimi giorni.

L’Iran ha iniziato ad attaccare gli alleati della Nato in Medio Oriente da giorni. Stavolta è stato il turno della Turchia, che ha rischiato di essere colpita da un missile balistico lanciato dalla Repubblica islamica. A renderlo noto è stato il ministero della Difesa di Ankara, specificando che la minaccia è stata abbattuta dopo aver attraversato lo spazio aereo iracheno e siriano: non ci sono vittime né feriti. Anche a Cipro è scattata l’allerta, dopo che i radar hanno individuato un velivolo sospetto in direzione dell’isola. Alcuni aerei militari greci sono decollati per intercettarlo. «Sebbene la Turchia rappresenti un elemento di... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Iran attacca la Turchia con un missile balistico. Ankara avverte: «Ci riserviamo il diritto di rispondere»

Un missile balistico lanciato dall'Iran verso la Turchia è stato intercettato dalle forze Nato sul Mar Mediterraneo.

