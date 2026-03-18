Le tensioni in Medio Oriente stanno facendo salire i costi energetici in Italia. Secondo fonti ufficiali, le famiglie potrebbero dover affrontare aumenti fino a 350 euro all’anno in bollette, e anche i prezzi di benzina e diesel sono in crescita. La situazione, causata dal conflitto in Iran, si riflette direttamente sui costi quotidiani degli italiani.

Una crisi che sembra lontana entra in casa quando guardi il display del distributore o apri la bolletta. La tensione attorno all’Iran gonfia il prezzo dell’energia e lascia un’ombra concreta: quanto ci costerà davvero? L’altra sera, alla pompa sotto casa, i numeri scorrevano più in fretta del solito. Non c’era folla. C’era però quella sensazione familiare: qualcosa, da qualche parte, sta cambiando. È l’effetto delle nuove tensioni in Medio Oriente. I media la chiamano guerra in Iran. Noi la tocchiamo così: con la salita di benzina e diesel, con il caro energia che riaffiora nei conti di fine mese. Il petrolio e il gas naturale sono mercati globali. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Guerra in Iran, aumenti enormi sulle bollette: fino a 350 euro!

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