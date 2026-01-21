Tolti i sigilli alla moschea E spunta il referente romano della maxi rete di Hannoun

È stato dissequestrato il nuovo progetto della moschea a Centocelle, gestita dall'Associazione Culturale Islamica in Italia, con il coinvolgimento del centro Al Huda. Il referente romano della rete legata a Hannoun è stato identificato, e si conferma il ruolo di Ben Mohamed Mohamed come rappresentante nell’accordo di vendita del 2012. L’immobile, acquistato per 3,6 milioni di euro con fondi provenienti dal Qatar, torna sotto la normale amministrazione.

Arriva il dissequestro della nuova moschea in costruzione a Centocelle che fa capo all'Associazione Culturale Islamica in Italia, cui fa capo il centro Al Huda e il cui imam è Ben Mohamed Mohamed, che figura come rappresentante nel compromesso di vendita della moschea in nome e per conto dell'Associazione culturale il 26 settembre del 2012, ed è proprio il Qatar che ha finanziato l'acquisto dell'immobile per 3,6 milioni di euro, avvenuto tramite l'associazione. A dare la notizia del dissequestro è il movimento islamico «MuRo27», ovvero Musulmani per Roma 2027, progetto con dietro Francesco Tieri (convertito all'islam) che vuole contribuire alle elezioni della Capitale con proposte politiche basate sulla fede dei propri appartenenti. Nella maxi inchiesta su Hannoun spunta anche ShahinNella vasta inchiesta su Hannoun emerge anche il ruolo dell'imam Shahin, considerato un potenziale rischio per la sicurezza nazionale.

