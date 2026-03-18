Il Tribunale di Siena ha stabilito che Acque spa deve pagare 43.493 euro al proprietario di un fondo commerciale nel centro di Poggibonsi, danneggiato da un allagamento causato da un guasto alle fogne. Il proprietario ha subito ingenti danni a causa del cattivo funzionamento del sistema fognario. La sentenza riguarda esclusivamente il risarcimento per i danni subiti.

Il Tribunale di Siena ha condannato Acque spa a risarcire con 43.493 euro il proprietario di un fondo adibito ad attività comerciale nel centro di Poggibonsi che si era allagato, riportando danni ingenti, per il cattivo funzionamento delle fognature. Il gestore della rete idrica però ha impugnato la sentenza, facendo ricorso alla Corte di Appello di Firenze e chiedendo la sospensiva. L’udienza è fissata il 6 ottobre. Secondo il consulente di ufficio del giudice, "la tracimazione del refluo fognario è stata causato dal cattivo stato di conservazione delle fognature, che non sono state in grado di defluire il carico ricevuto fortemente rallentato nella velocità di scorrimento, generando così la crisi dell’intero sistema". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Guasto alle fogne. Oltre 43mila euro di risarcimento

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