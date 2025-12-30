Al fianco delle pazienti oncologiche in arrivo oltre 43mila euro l’acquisto di parrucche

Al fianco delle pazienti oncologiche, sono in arrivo oltre 43mila euro destinati all'acquisto di parrucche. Un sostegno concreto che, pur sembrare un dettaglio, rappresenta un importante aiuto per il benessere e la dignità delle donne durante il percorso di cura. Questo gesto evidenzia l’attenzione alle esigenze emotive e psicologiche delle pazienti, contribuendo a migliorare la qualità della loro esperienza.

Un gesto solo all’apparenza secondario, ma molto significativo per il benessere delle pazienti oncologiche. La Giunta ha, infatti, dato il via libera al contributo una tantum, fino a 400 euro, per l’acquisto di una parrucca alle donne che hanno perso i capelli a seguito di trattamenti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Leggi anche: La Regione al fianco delle pazienti oncologiche, oltre 400 mila euro alle Ausl per l’acquisto di parrucche Leggi anche: Il nuovo bonus per l’acquisto di parrucche delle pazienti oncologiche Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il nuovo bonus per l’acquisto di parrucche delle pazienti oncologiche; Al fianco delle pazienti oncologiche, in arrivo oltre 43mila euro l’acquisto di parrucche; La Regione al fianco delle pazienti oncologiche, oltre 400 mila euro alle Ausl per l’acquisto di parrucche; Comunicato Regione: Salute. La Regione al fianco delle pazienti oncologiche, oltre 400mila euro alle Ausl per l’acquisto di parrucche a chi ha perso i capelli per i trattamenti. Fabi: “Un contributo per rendere più dignitose le cure”. Al fianco dei pazienti oncologici. Casa Accoglienza in prima linea - Oltre 200 partecipanti alla cena natalizia della Casa Accoglienza Maceratese Odv, svoltasi a Villa Giustozzi a Pollenza con soci, autorità... ilrestodelcarlino.it Un anno di pet therapy all’Ospedale Bellaria: "laureati" 30 dogtors al fianco dei pazienti - Un anno di pet therapy in Oncologia a Bologna: 30 animali premiati per il loro ruolo nelle cure e dal 2026 le visite raddoppiano due volte a settimana ... bolognatoday.it Roma, bonus psiconcologia: in arrivo 5,5 milioni. «Un sostegno ai pazienti e ai loro parenti» - Per questo la Regione Lazio compie un passo importante verso un ... ilmessaggero.it

La Regione al fianco delle pazienti oncologiche, oltre 400 mila euro alle Ausl per l’acquisto di parrucche #Rimini - facebook.com facebook

#Salute. La Regione al fianco delle #pazienti #oncologiche, oltre 400mila euro alle Ausl per l’acquisto di #parrucche a chi ha perso i #capelli per i trattamenti. La #notizia regioneer.it/sanitaparrucch… x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.