Un medico arrestato e oltre 43mila euro di medicinali ritirati

Durante un’operazione dei Nas di Trento, sono stati eseguiti 257 controlli che hanno portato all’arresto di un medico di medicina generale e alla denuncia di venti persone. Sono stati sequestrati oltre 43mila euro di medicinali e ritirati dal mercato. L’intervento si inserisce in un’azione mirata a contrastare l’esercizio abusivo della professione medica e a garantire la sicurezza dei cittadini.

Oltre 250 controlli (257 per la precisione), l’arresto di un medico di medicina generale e ben venti persone denunciate, con le ipotesi di reato che riguardano principalmente l’esercizio abusivo della professione medica: sono i numeri relativi agli interventi dei Nas di Trento durante tutto il.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Al fianco delle pazienti oncologiche, sono in arrivo oltre 43mila euro destinati all'acquisto di parrucche.

Sanità nel mirino dei Nas, nel 2025 arrestato un medico, denunciati 24 operatori e sequestrati farmaci scaduti e dispositivi medici per oltre 43 mila euroTRENTO. Dall'arresto di un medico di medicina generale al sequestro di medicinali scaduti. E' stata un'attività importante quella portata avanti in tutta la regione dal Nucleo Antisofisticazioni e San ... ildolomiti.it

Paziente si arrabbia per l'attesa al pronto soccorso e aggredisce un medico all'ospedale Vannini: 45 giorni di prognosi per lesioni alla colonna vertebraleIl dottore aveva cercato di calmare il 27enne che stava aspettando di essere visitato. Ma si è stancato e ha insultato i presenti. Per il medico lesioni alla colonna vertebrale e un morso su una spall ... roma.corriere.it

