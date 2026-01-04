Condò ce l’ha con David | Non pensiamo che tu sia un fenomeno fino a questo momento hai dimostrato di essere un centravanti modesto

Condò ha espresso una critica nei confronti di David, sottolineando che finora il giocatore non si è distinto come un centravanti di alto livello, definendolo modesto nelle sue prestazioni. La discussione nasce dopo il rigore sbagliato ieri dall’attaccante canadese, che ha attirato l’attenzione dell’opinionista. Questa analisi si inserisce nel quadro delle valutazioni sulle performance dei giocatori, senza eccessivi giudizi emotivi.

Condò ce l'ha con David: l'opinionista attacca il canadese dopo il rigore fallito ieri. Dal confronto col Milan all'invito a cambiare atteggiamento. Il post-partita di Juve Lecce continua a generare onde d'urto mediatiche, con il focus della critica che rimane saldamente puntato sull'episodio chiave del match: il rigore fallito da Jonathan David. Ospite negli studi di Sky Sport per la trasmissione "Saturday Night", il noto giornalista Paolo Condò ha offerto un'analisi spietata dell'accaduto, smontando pezzo per pezzo l'atteggiamento dell'attaccante bianconero. Il confronto impietoso con quanto accaduto al Milan serve a evidenziare la gravità dell'approccio mentale del canadese in un momento in cui la squadra di Spalletti necessitava disperatamente di punti per la classifica.

