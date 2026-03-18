Otto persone sono state coinvolte in un procedimento penale legato al tragico incidente avvenuto il 20 agosto 2023 sulla strada statale Aurelia a Gavorrano. La vicenda riguarda un incidente con un guard-rail che ha causato la morte di una persona. La richiesta di rinvio a giudizio è stata presentata nel corso delle indagini sulla tragedia.

Otto persone sono state sottoposte alla richiesta di rinvio a giudizio per l’incidente mortale del 20 agosto 2023 sulla strada statale Aurelia nel tratto di Gavorrano. La Procura di Grosseto contesta la conformità tecnica del guard-rail e l’assenza di controlli obbligatori, collegando direttamente il dispositivo di sicurezza al decesso di Giovanni Cardinali e Monica Rosi. L’inchiesta punta il dito contro dirigenti Anas e tecnici responsabili della manutenzione e installazione, sostenendo che un terminale inadeguato abbia trasformato una barriera di protezione in uno strumento letale. Il caso evidenzia come la gestione delle infrastrutture critiche richieda standard rigorosi, la cui violazione ha portato a due vittime irrecuperabili su una carreggiata dove è consentita la velocità massima di 110 chilometri orari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Guard-rail letale: 8 imputati per la tragedia sull’Aurelia

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