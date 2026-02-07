Incastrati contro il guard-rail
Questa mattina a Somma Lombardo, un’auto è finita contro il guardrail lungo viale Europa. A bordo c’erano tre uomini, ma le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. Sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per fortuna nessuno avrebbe riportato ferite gravi. La polizia ha avviato le verifiche per capire cosa sia successo.
Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di ieri a Somma Lombardo, lungo viale Europa, dove un’auto con a bordo tre uomini è finita contro il guardrail per cause ancora in fase di accertamento. L’allarme è scattato intorno alle ore 10.20 e sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco, chiamata a operare in una situazione particolarmente delicata per le condizioni del mezzo e dei suoi occupanti. L’impatto è stato violento e ha reso necessario un intervento per consentire l’estrazione dei feriti dall’abitacolo. I vigili del fuoco hanno lavorato in stretto coordinamento con il personale sanitario, garantendo l’accesso in sicurezza all’area e la gestione del traffico da parte della polizia locale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
