Si schianta contra il guard rail in tangenziale e abbandona l’auto

Un veicolo si è schiantato contro il guard rail della tangenziale di Piacenza, nei pressi di Leroy Merlin. Dopo l’incidente, il conducente ha lasciato l’auto sul luogo dell’accaduto. La dinamica e le eventuali conseguenze sono in corso di verifica da parte delle autorità competenti.

Un’auto si è schiantata contro il guard rail della tangenziale di Piacenza, all’altezza di Leroy Merlin. All’interno dell’abitacolo, però, al momento dell’arrivo di altri automobilisti di passaggio, non c’era nessuno. La persona al volante del veicolo si è dileguata misteriosamente. L’auto è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Leggi anche: Auto si schianta contro il guard rail: senso unico alternato e traffico in tilt Leggi anche: Con un’auto rubata si schianta contro il guard rail: la targa rimane stampata sull’acciaio Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Paura sull’Aurelia: auto sbanda e si schianta contro il guardrail; Si schianta sul guard-rail e finisce contro un Tir, grave 27enne bergamasco; VEROLANUOVA: ESCE DI STRADA E SI SCHIANTA SUL GUARD RAIL: MORTO SESSANTACINQUENNE; Si schianta contro il guard rail e finisce contro un Tir: grave un giovane in A4. Auto sbanda e si schianta contro il guard-rail a Vicenza - La vettura ha sbandato in prossimità di una rotatoria, scontrandosi con il guard- msn.com

Con auto rubata si schianta contro il guard rail - La fine della sua corsa si è letteralmente stampata sul guardrail in corso Luigi Pirandello, Massa di Somma. ansa.it

Si schianta contro il guard rail che sfonda il lunotto. Automobilista illeso - Per cause in corso di accertamento intorno alle 13 di ieri un uomo di 63 anni residente a Servigliano che viaggiava lungo la strada ... ilrestodelcarlino.it

Tir sbanda e si schianta contro la recinzione di una casa: il conducente ferito estratto dalle lamiere - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.