Si schianta contra il guard rail in tangenziale e abbandona l’auto

Da ilpiacenza.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un veicolo si è schiantato contro il guard rail della tangenziale di Piacenza, nei pressi di Leroy Merlin. Dopo l’incidente, il conducente ha lasciato l’auto sul luogo dell’accaduto. La dinamica e le eventuali conseguenze sono in corso di verifica da parte delle autorità competenti.

Un’auto si è schiantata contro il guard rail della tangenziale di Piacenza, all’altezza di Leroy Merlin. All’interno dell’abitacolo, però, al momento dell’arrivo di altri automobilisti di passaggio, non c’era nessuno. La persona al volante del veicolo si è dileguata misteriosamente. L’auto è. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

