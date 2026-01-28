Due per mille ai partiti incassati oltre 32 milioni | il PD è il più ricco

Il finanziamento pubblico ai partiti italiani si conferma ancora una volta con cifre da record. Nei primi mesi dell’anno, sono stati incassati oltre 32 milioni di euro attraverso il meccanismo del due per mille dell’Irpef. Il Partito Democratico si conferma il più ricco, raccogliendo la maggior parte di questi fondi. La situazione mostra come questa forma di finanziamento continui a essere una fonte importante per le casse dei partiti, anche se il dibattito sulla sua efficacia e trasparenza rimane aperto.

Il finanziamento pubblico ai partiti politici continua a passare, in larga parte, dal due per mille dell’ Irpef. E nel 2025 il gettito torna a crescere: secondo i dati del Dipartimento delle Finanze, relativi alle dichiarazioni dei redditi presentate quest’anno, poco più di 2,2 milioni di contribuenti hanno scelto di destinare il loro due per mille (o se si preferisce 2 × 1000 ) a una forza politica, per un ammontare complessivo di 32,5 milioni di euro. 2 per mille ai partiti, i dati del 2025. Un dato in aumento rispetto all’anno precedente, quando le risorse distribuite erano state 29,8 milioni, e ancora di più rispetto al 2023, quando non avevano superato i 24 milioni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Nel 2025, oltre due milioni di contribuenti hanno destinato il 2 per mille ai partiti, contribuendo con circa 32,5 milioni di euro.

Nel 2026, solo il 5,2% degli italiani destina il 2 per mille ai partiti, equivalenti a circa 32,6 milioni di euro.

