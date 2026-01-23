sinner spizzirri agli australian open oltre 51 milioni di euro di differenza nei guadagni

Jannik Sinner e Eliot Spizzirri si sfidano nel terzo turno degli Australian Open, evidenziando anche una significativa differenza di guadagni nel mondo del tennis. Con oltre 51 milioni di euro di disparità, i risultati sportivi si riflettono spesso anche nelle cifre associate ai giocatori. Questa partita mette in luce non solo le competenze in campo, ma anche le differenze economiche che caratterizzano il circuito professionistico.

Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri si affrontano all’Australian Open nel terzo turno del torneo. Il divario tra i due è netto, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche sotto l’aspetto economico. Sinner arriva al torneo da numero due del mondo, con uno status consolidato nel circuito ATP. Spizzirri, invece, è un giocatore in forte ascesa, reduce da un’importante crescita nel 2024 e 2025, ma ancora lontano dai livelli economici dell’élite del tennis mondiale. I guadagni in carriera di Jannik Sinner. Secondo i dati ufficiali ATP, il prize money complessivo in carriera di Jannik Sinner ammonta a 56. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Giornata di lavoro per Jannik Sinner a Melbourne, in vista della sfida contro Spizzirri al terzo turno degli Australian Open. L'azzurro si è allenato prima in campo, poi in palestra, con un occhio al meteo che annuncia temperature roventi, fino a 40 gradi. #ANSA - facebook.com facebook

