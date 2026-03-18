Greta Spreafico | la madre smentisce il suicidio e chiede

La madre di Greta Spreafico, scomparsa nel giugno 2022 a Porto Tolle, ha commentato pubblicamente la vicenda, affermando di essere certa che la figlia non si sarebbe mai tolta la vita e manifestando il suo dolore per la perdita.

La madre di Greta Spreafico, la rocker scomparsa nel giugno 2022 da Porto Tolle, ha espresso pubblicamente il suo dolore e la sua certezza che la figlia non si sarebbe mai fatta del male. Nel giorno dell’udienza contro l’archiviazione delle indagini, Rosa Maria ha dichiarato che qualcuno ha manipolato la donna, smentendo categoricamente le accuse rivolte all’ex fidanzato. L’evento si colloca a Erba (Como), dove risiedeva la famiglia, mentre i fatti della scomparsa sono legati alla provincia di Rovigo. La Procura ha richiesto l’archiviazione due volte, ma l’opposizione legale ha mantenuto vivo il caso. Il racconto materno evidenzia una vulnerabilità psicologica di Greta legata alla sospensione delle cure mediche, creando un terreno fertile per eventuali sfruttamenti esterni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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