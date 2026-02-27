GreatWaterPressure | esce Plastica italo-disco urbana tra luci specchi e notti al Plastic di Milano

GreatWaterPressure ha pubblicato il brano intitolato “Plastica”, una traccia di musica italo-disco urbana. Il pezzo si ispira alle notti milanesi, con atmosfere di luci, specchi e luci al Plastic di Milano. La canzone rappresenta la colonna sonora delle ore piccole, con un sound che richiama il dancefloor mediterraneo e l’energia della città che non si ferma mai.

“Plastica” è la colonna sonora delle ore piccole. Un brano che profuma di dancefloor mediterraneo, di neon e riflessi, di quella Milano notturna che corre veloce e ti risucchia nel weekend come un rito collettivo. È online da oggi su tutte le piattaforme il nuovo singolo dei GreatWaterPressure, duo di producer milanesi che con questo pezzo continua a definire un’identità sonora fatta di groove anni ’80, vibrazioni italo-disco e un’attitudine urbana mai “hard clubbing”, ma sempre leggera e cinematografica. Prima ancora della musica, i GreatWaterPressure si portano dietro un nome impossibile da dimenticare. Nasce da un aneddoto vero, quasi surreale: anni fa uno dei due lavorava in una struttura ricettiva e notava una cosa ricorrente nelle recensioni – soprattutto di turisti americani. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com

