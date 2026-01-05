Fuzzy Band in concerto al Mama' s Club per una serata tra funk e soul
Il Fuzzy Band si esibirà al Mama's Club in una serata dedicata a musica funk e soul. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare live sonorità energiche e coinvolgenti in un ambiente intimo e accogliente. Si informa inoltre che il concerto dei Tangofonici previsto per venerdì 9 gennaio è stato annullato a causa dell’indisponibilità del gruppo.
Il concerto dei Tangofonici previsto per questo venerdì 9 gennaio non avrà luogo, a causa dell'indisponibilità del gruppo. Al suo posto, sul palco del Mama's Club salirà la Fuzzy Band, un gruppo che porta sul palco un mix esplosivo di funk e soul, con una carica di energia giovane e fresca. La. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
