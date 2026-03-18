Durante la puntata del Grande Fratello VIP 2026, un concorrente ha tolto una parrucca che indossava, lasciando sorpresi gli altri partecipanti e gli spettatori. La scena ha attirato immediatamente l’attenzione e si è diffusa rapidamente tra chi seguiva il reality. La decisione di rimuovere l’acconciatura ha generato reazioni e discussioni all’interno della casa e sui social network.

Nella Casa del Grande fratello vip 2026 è bastato poco perché un dettaglio diventasse argomento di conversazione tra concorrenti e pubblico. Al centro dell’attenzione c’è Ibiza Altea, modella e influencer, già vista in Too Hot To Handle Italia su Netflix, che nei primi giorni ha acceso curiosità e commenti con i suoi continui cambi di look. Chi non conosceva il suo percorso televisivo può essersi chiesto come fosse possibile passare, nell’arco di poco tempo, da una chioma lunghissima e liscia a un taglio più corto, fino a capelli ricci e voluminosi. Trasformazioni così rapide da far pensare a extension o a cambi improvvisi dal parrucchiere. La spiegazione, però, è più semplice e precisa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ragazzi, porto la parrucca”. La toglie al Grande fratello vip 2026 e lascia tutti di sasso: perché la indossa

Articoli correlati

“Ragazzi, porto la parrucca”. Se la toglie e resta senza: tutti di sasso. Perché la indossaNella Casa del Grande Fratello Vip 2026 c’è già un personaggio che, nel giro di pochi giorni, è riuscito a catalizzare curiosità, commenti e prime...

Grande Fratello Vip 8, Alessandra Mussolini spiazza tutti: “Mi porto un orinatoio”Dalle critiche ai coinquilini al racconto dell'orinatoio in valigia: Alessandra Mussolini anticipa il suo ingresso nella Casa più spiata d'Italia e...

Il cast del Grande Fratello Vip 2026 tutti i concorrenti svelati!