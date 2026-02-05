Nei giorni scorsi, quattro vip hanno deciso di non partecipare al nuovo Grande Fratello Vip, rifiutando l’offerta di Ilary Blasi. La lista dei concorrenti, trapelata in modo riservato, ha già fatto discutere. Ora il cast sembra più incerto che mai, mentre i nomi si fanno sempre più ambigui.

Nei giorni scorsi il mondo del gossip televisivo si è acceso dopo che Davide Maggio ha fatto trapelare online una lista riservata con i 34 nomi dei vip scelti da Alfonso Signorini, che ora potrebbero essere usati da Ilary Blasi, come potenziali concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Un elenco che, secondo quanto emerso, sarebbe stato inserito in un fascicolo già approvato da Pier Silvio Berlusconi e che comprendeva profili molto diversi tra loro, mescolando volti noti del piccolo schermo e figure meno conosciute, pensate per completare il cast. Nel dettaglio, il documento includeva 25 personaggi famosi che avrebbero già dato la loro disponibilità a varcare la porta della Casa, affiancati da altri 9 profili considerati concorrenti “filler”, una componente a basso costo composta soprattutto da influencer, modelli e presenze televisive minori.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Grande Fatello Vip

A metà marzo torna il Grande Fratello Vip con Ilary Blasi alla guida.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Grande Fatello Vip

Argomenti discussi: Sanremo: i cantanti famosi che non ci sono mai andati; Festival di Sanremo 2026: date, quando inizia, cantanti, ospiti; Non saremo concorrenti. Grande Fratello Vip, 4 famosi dicono no a Ilary Blasi: chi sono; Sanremo 2026, Carlo Conti: Io, Pausini e i Big in gara ricevuti da Mattarella/ Prima.

Concorrenti Grande Fratello Vip 2026: i primi due nomi pronti ad entrare in Casa (ed uno è un ritorno!)Grande Fratello Vip 2026, spuntano i primi nomi pronti ad entrare nella Casa più spiata d'Italia, ecco di chi si tratta. gay.it

Concorrenti Grande Fratello Vip, chi aveva scelto Signorini? 34 nomi bomba/ La lista completa svelataConcorrenti Grande Fratello Vip, spunta la lista dei 34 nomi choc scelti da Alfonso Signorini: i vip che avevano già detto sì. ilsussidiario.net

“Il vento porta via, ma non saremo mai lontani” Le dolci parole di Iago Garcia per Amanda Lecciso dopo la fantastica reunion degli storici protagonisti del Grande Fratello, insieme a Luca Vanni, Stefania Orlando e al marito di Luca, Ale Frenk, nel resort della facebook

Un Grande Fratello più grande che mai: la polizia di Trump vuole i dati europei x.com