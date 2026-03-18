Nelle prime ore dopo il debutto del Grande Fratello Vip, un sito di gossip ha diffuso un’indiscrezione riguardante il cachet di Alessandra Mussolini, definendolo molto elevato. La notizia ha attirato l’attenzione degli utenti online e ha suscitato molte discussioni sui social. La fonte ha riportato dettagli non confermati, ma l’indiscrezione ha comunque generato un forte interesse tra il pubblico.

A scuotere il web, nelle prime ore dopo il debutto del Grande Fratello Vip, è stata un’ indiscrezione sorprendente lanciata dal sito Davide Maggio. Secondo quanto riportato, Alessandra Mussolini avrebbe firmato un contratto da 350mila euro per partecipare al reality, con un dettaglio tutt’altro che secondario: la cifra sarebbe garantita a prescindere dal numero di puntate trascorse nella Casa. Una clausola che ha immediatamente acceso il dibattito online. Nel corso degli anni, i cachet dei concorrenti del reality di Canale 5 sono sempre rimasti avvolti nel mistero: si è parlato di una base minima intorno ai mille euro settimanali, con compensi in crescita in base alla notorietà del concorrente — per Elisabetta Gregoraci, ad esempio, erano circolati numeri ben oltre i diecimila euro a settimana, mai confermati ufficialmente. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello Vip, il (presunto) cachet da capogiro di Alessandra Mussolini

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