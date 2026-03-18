La prima puntata del Grande Fratello VIP ha visto il discorso di Ilary Blasi e l’ingresso dei concorrenti nella casa. Sono stati mostrati i momenti iniziali con il conduttore che ha presentato il format e i partecipanti che sono entrati uno dopo l’altro. La puntata si è conclusa con il primo confronto tra due concorrenti, uno dei quali ha citato Mussolini e Lucarelli.

Grande Fratello VIP, dal discorso di Ilary Blasi all’ingresso dei VIP in casa: i momenti salienti della prima puntata. Il ritorno del Grande Fratello VIP non è mai solo televisione: è un piccolo rito collettivo, un mix di nostalgia, curiosità e commento social che trasforma ogni dettaglio in tendenza. Leggi anche Ilary Blasi, scollatura estrema al GF Vip: l’abito le ruba la scena ma il beauty look se la riprende Sul palco, Ilary Blasi ha giocato con il suo marchio di fabbrica: leggerezza tagliente e quell’ironia romana che sembra casuale ma non lo è mai davvero. Il suo discorso iniziale è stato meno “istituzionale” del solito e più personale. La Blasi ha affermato: “Lasciatemi dire due cose, perché per me questo è un grande ritorno a casa, e a casa si sta sempre bene. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Grande Fratello VIP, dal discorso della Blasi al primo confronto Mussolini-Lucarelli

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