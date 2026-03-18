Durante la prima notte nel Grande Fratello, Marco Berry ha commesso una gaffe rivolta a Del Debbio, suscitando immediatamente reazioni tra i partecipanti e il pubblico. Le telecamere sono rimaste accese senza interruzioni, catturando ogni istante, compresa questa scena imprevista. La discussione si è sviluppata rapidamente, attirando l’attenzione sui social e sui media.

Bastano poche ore dall’inizio e nella Casa succede già qualcosa che fa discutere. Le telecamere sono accese 24 ore su 24 e, come spesso accade, qualcuno dimentica di essere costantemente ripreso. È in questo contesto che nasce un episodio destinato a far parlare. La nuova edizione del Grande Fratello Vip è partita da pochissimo, ma ha già regalato il primo momento controverso. Protagonista è Marco Berry, che si è lasciato andare a una domanda considerata fuori luogo durante una conversazione notturna tra concorrenti. Non è la prima volta che accade qualcosa di simile: nella storia del reality non sono mancate uscite infelici, come nel caso di Alda D’Eusanio e Laura Pausini, episodio che aveva generato forti polemiche. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Grande Fratello, terribile gaffe di Marco Berry su Del Debbio: finisce male

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