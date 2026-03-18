Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Marco Berry ha rivolto una domanda imbarazzante su Paolo Del Debbio, suscitando reazioni tra i concorrenti. I partecipanti sono consapevoli di essere costantemente sotto l’occhio delle telecamere, ma spesso commettono errori o fanno commenti inappropriati. La scena ha attirato l’attenzione di pubblico e spettatori, evidenziando le tensioni e le dinamiche all’interno della casa.

I concorrenti del Grande Fratello Vip spesso dimenticano che le telecamere li seguono 24 ore su 24. Non sorprende quindi che gaffe e commenti inopportuni siano frequenti, anche verso i colleghi. Nelle prime ore della nuova edizione, è già arrivato il primo momento clou: Marco Berry ha posto a Francesca Manzini una domanda decisamente fuori luogo su Paolo Del Debbio, conduttore di Dritto e Rovescio e 4 di Sera. La discussione sulle imitazioni. Dopo la prima puntata, Francesca Manzini e Dario Cassini hanno iniziato a parlare di comicità e imitazioni. La Manzini ha spiegato le difficoltà nel riprodurre la voce degli uomini rispetto a quella delle donne: “Vincenzo De Lucia è bravissimo, riesce a imitare perfettamente le donne famose. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - GF Vip, primo scivolone di Marco Berry: la domanda imbarazzante su Paolo Del Debbio

Articoli correlati

Chi è Marco Berry: curiosità, vita privata del concorrente del “Grande Fratello Vip”Marco Berry ha alle spalle oltre trent’anni di carriera, nel corso dei quali ha raggiunto il grande successo a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila...

Grande Fratello Vip 2026, 2 torinesi su 16 concorrenti: Antonella Elia e Marco Berry nella casa più spiata d'ItaliaDa martedì 17 marzo, in prima serata su Canale 5, subito dopo la Ruota della Fortuna andrà in onda il Grande Fratello Vip.

Una selezione di notizie su Marco Berry

Discussioni sull' argomento Grande Fratello Vip (17 marzo), cosa è successo: Ilary Blasi tra gaffe e Totti, Antonella Elia flop al televoto, nomination e polemiche; Il Grande Fratello Vip 2026 inizia col botto: le urla di Paola Caruso, l’ira di Alessandra Mussolini, le frecciate fra Antonella Elia e Adriana Volpe. I nominati della prima puntata; Marco Berry, gaffe al GF Vip su Paolo Del Debbio: Francesca Manzini in imbarazzo, la regia corre ai ripari.

Marco Berry (@BERRYMARCO) - facebook.com facebook

Grande Fratello Vip: la sfida inedita tra i torinesi Marco Berry e Antonella Elia. Quello che (forse) non sapete di loro x.com