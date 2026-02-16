Scientix Ambassadors 2026 call per docenti STEM | candidature entro il 30 aprile

Il programma Scientix Ambassadors 2026 ha aperto le candidature per i docenti STEM, perché vuole coinvolgere insegnanti che portano innovazione nelle scuole italiane. La scadenza è il 30 aprile e chi si iscrive avrà la possibilità di partecipare a progetti europei e condividere le proprie metodologie con altri insegnanti. Un insegnante di matematica di Milano ha già annunciato la sua intenzione di candidarsi, motivato dalla voglia di scambiare idee con colleghi europei.

È aperta la call per entrare nella rete internazionale degli Scientix® Ambassadors, il programma europeo che coinvolge docenti ed educatori impegnati nell'innovazione dell'educazione STEM.